Nasce filho de Andressa Urach: ‘Saudável e não precisou de UTI’; veja fotos

Andressa Urach, de 34 anos, anunciou na madrugada deste sábado o nascimento de seu segundo filho com com o atual marido, Thiago Prado. Ela já é mãe de Arthur, de 16 anos, de seu primeiro casamento.

Com 34 semanas de gestação, Leon nasceu na noite de sexta-feira, às 20h, de acordo com a legenda do post da influenciadora que diz: ” Ele nasceu saudável e não precisou de UTI.” A foto do bebê com a mamãe foi postada em suas redes sociais.