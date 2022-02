Natália dá palpite sobre ‘BBB 22’: ‘Acho que ainda não tem favorito’

Durante uma conversa após a prova do líder na madrugada desta sexta-feira (18), Natália deu o seu palpite sobre quem seria favorito ao prêmio de R$1,5 milhão no “BBB 22”.

Com Larissa, participante da casa de vidro que entrou no jogo depois, os Brothers começaram a falar sobre assuntos que repercutiram nas primeiras semanas do jogo.

“Era um do Scooby falando que não ia fumar, mas ele tava com um cigarrinho na mão”, iniciou ela falando sobre os memes gerados pelo reality.

“E meme meu, teve?”, questionou Natália. “Não vi, mas vi algumas da esposa do Arthur [Maíra Cardi], dela comentando o programa”, respondeu a sister.

Já pensando no jogo, Douglas questionou se já haveria algum favorito. “Ela só disse que Eslô e Vyni tão bombado”, soltou Natália. “Acho que ainda não tem um grande nome e é interessante, ano passado [BBB 21] nas primeiras semanas já tinha um”, finalizou a designer de unhas deixando sua opinião.

Saiba mais no iBahia.com.