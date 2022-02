Natália Deodato, do ‘BBB 22’, vira boneca pelas mãos de artista plástico

Destaque do “BBB 22”, Natália Deodato virou boneca pelas mãos do artista plástico Vanio Tomé, de Criciúma, Santa Catarina. O profissional, que já confeccionou modelos inspirados em Anitta, Bruna Marquezine, Marília Mendonça e Beyoncé, resolveu homenagear a desing de unhas integrante do grupo Pipoca.

Global das antigas?

Os corredores da TV Globo são velhos conhecidos de Natália Deodato. Antes de Entrar no BBB 22, a mineira recebia para para estar na primeira fila da plateia do ‘Domigão do Faustão’.

De acordo com o jornalista Lucas Passin, ela esteve no auditório do programa em 2019, época em que Boninho era jurado do “Show dos Famosos”. Ela recebia R$ 200 de remuneração