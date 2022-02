Em conversa com Linn da Quebrada, Naiara e Jessi, Natália desabafou sobre o comportamento de Eslovênia durante o Jogo da Discórdia. A designer de unhas relatou que a modelo a trata com indiferença.

“O que me dói dela é que ela sempre me tratou como tanto faz. O que ela disse hoje não foi novidade, aquilo não me doeu. Eu não gosto de pessoas que desfaz de outras, que diminuem outras”, contou a mineira.