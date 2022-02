Natália deu detalhes sobre o edredom com Eliezer no BBB 22. A mineira contou para Jade Picon que o sexo com o fluminense foi legal, e Linn declarou que dava para todo mundo do quarto ouvir.

“Eu virei para ele e falei assim: ‘Vai! Vai mais forte, vai!Eu falei baixinho”, comentou a designer de unhas. Linn aproveitou e falou que Eli não desligou o microfone. “Miga, isso deve ter virado áudio de WhatsApp”, brincou.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com