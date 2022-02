Natália, do ‘BBB 22’, já tentou arranjar namorado em programa do SBT

Após ser chamada de “Barbie brasileira” por conta da variedade de empregos que já teve, Natália, do “BBB 22”, entrou em alta nas redes sociais após mais uma descoberta do público.

A designer de unhas foi vista na tentativa de arrumar um namorado no quadro “Xaveco” do “Domingo Legal” em 2019. Nas imagens, a sister aparece sorridente e em destaque ao usar um vestido rosa neon.

Nos trechos em que aparece no programa do SBT, Natália não chega a conversar com o apresentador e está em vídeo apenas como figurante, mas o visual da sister chama atenção no programa.

Confira:

Saiba mais em iBahia.com.