Natália e Arthur protagonizam barraco no BBB: ‘você não precisava dar o anjo’

Arthur e Natália protagonizaram um verdadeiro barraco na madrugada desta terça-feira (22). É que o brother ainda está chateado com o fato de Linn, Jessi e Natália terem votado na indicação de Paulo André para o paredão, e a sister relembrou que já foi opção de voto dele.

“Então se você tá aqui mais humana, ontem faltou pra vocês porque as pessoas que tavam tentando defender vocês, foram as pessoas que vocês atacaram. Enquanto as pessoas que vocês defenderam, foi quem atacou você”, começou o ator.

“Você tá querendo cobrar uma coisa que você deu. Você não precisava dar o Anjo. Não precisava! Se era querendo pensar nisso, não pensava! Você tá querendo cobrar uma coisa que tu deu”, rebateu a mineira.

“Você não tá entendendo. Vocês decidiram o nome no final das contas. O nosso não decidimos o nome! Nós batemos o pé que não íamos votar nela [Jessi] de jeito nenhum!”, completou o brohther.

Lina decidiu dar o ponto de vista dela e acusou Arthur de ter imunizado Natália por interesse. “Você escolhe não dar o anjo nem pro P.A, que é uma das suas prioridades e nem pro Tiago. Você sabia que em algum lugar, independente das sua relação com o Lucas, em algum lugar, o Tiago já foi uma opção para o Lucas”, ponderou.

Lina também expôs que ouviu uma fofoca de que Arthur estava combinando votos em Natália com a ajuda de Eli.

“Criam situações que não são verdadeiras e eu que fico como o errado. Em momento algum eu fui induzir voto do quarto na Natália ou na Jessi”, se defendeu o ator.

Assista abaixo:

Natália: Pra você ser jogador é mais fácil… Eu não consigo isso, pra mim não é só jogo, tenho que está mais humana. Eu quero saber do meu coração. Arthur: Se você está aqui mais humana, ONTEM FALTOU PRA VOCÊS. Eita … #bbb22 pic.twitter.com/iOWjoehJW8 — ғɪʟʟɪᴘᴇ ᴄᴏɴᴇɢᴜɴᴅᴇs  (@Fconegundes) February 22, 2022

