Parece que Natália e Eliezer foram os brothers que mais aproveitaram a festa do líder na madrugada desta quinta-feira (24). Enquanto o som rolava do lado externo da casa, o casal movimentou o edredom no quarto Grunge.

Na web, internautas repercutiram o vídeo do momento. “Natália e Eli de novo?? Nesse ritmo Natália vai sair grávida de lá (risos)”, comentou uma usuária do Twitter.

Veja o vídeo:

Natália e Eli de novo??

Nesse ritmo Natália vai sair grávida de lá kkkkkk #bbb22 pic.twitter.com/PLNk3y6dO9 — Franzinha???? (@SFERRER_) February 24, 2022

