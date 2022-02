Natália e Naiara se desentendem: ‘Não vou mudar por ti’

Após a formação de paredão Natália, Naiara, Jessi e Linn tiveram uma longa conversa na madrugada desta segunda-feira (7). Para a cantora, por não terem sido votadas na terceira berlinda do reality, as aliadas deverão ser alvo na próxima semana.

No entanto, Natália e Naiara tiveram um desentendimento após a designer de unhas levantar as sobrancelhas enquanto a sertaneja desabafa.

“Você é uma pessoa maravilhosa, por isso eu estou com você, eu gosto de você. Da mesma forma que me atinge você falar assim comigo eu vejo você falar da mesma forma e às vezes pior com os outros”, alertou a cantora.

“Eu levantei a sobrancelha pra Jessi porque eu já tinha conversado. Isso é meu jeito, eu levanto a sobrancelha, não quer dizer que eu esteja te atacando. Naiara, eu sempre fui assim, não vou mudar por ti”, rebateu Natália.

Arthur Aguiar, Douglas e Naiara Azevedo disputam a permanência na casa. Não deixe de votar na nossa enquete.