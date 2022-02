Natália se desespera após expulsão de Maria do ‘BBB 22’: ‘Tô em choque’

Após os participantes do “BBB 22” descobrirem que Maria foi eliminada depois de ser acusada de agredir Natália durante o jogo da discórdia, a designer de unhas se desesperou e caiu no choro.

Natália, Lucas e Gustavo conversavam na cozinha quando a sister se desesperou ao se sentir culpa pela saída de Maria. Os brothers tentaram acalmar a emparedada da semana. “Eu tô em choque, ai, eu tô em choque, cara mano”, disse ela.

Logo depois, ela saiu do cômodo e encontrou Bárbara, Laís e Jessilane no corredor. “Tadeu perguntou eu disse ‘não, tá tudo bem’”, lembrou ela sobre a dinâmica da última segunda-feira (14). “Você deixou bem claro que tava tudo bem. Você tá no paredão, lembra disso, tem que curtir”, disse Jessilane.

A loira também tentou apoiar Natália e repetiu algumas vezes que a culpa não era dela:“É sobre ela não é sobre você”.