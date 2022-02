Nazismo: 3 tópicos que serão cobrados na sua prova

Nazismo: aquilo que vai cair na sua prova

O termo “Nazismo” se refere a um movimento totalitarista que aconteceu entre os anos de 1933 e 1945 e foi liderado por Adolf Hitler.

O assunto é extremamente abordado dentro de questões de história geral, principalmente dentro da prova do ENEM e dos vestibulares.

Dessa maneira, para que você se prepare melhor, o artigo de hoje trouxe um resumo com 3 tópicos sobre esse tema que estarão na sua prova. Confira!

Nazismo: os antecedentes históricos

Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passou a enfrentar uma grave crise econômica, que gerou como consequência uma crise política da República de Weimar, governo vigente no período. Para entender esse contexto histórico, não podemos nos esquecer de que a Alemanha foi o país europeu mais penalizado com o fim da Grande Guerra devido às medidas impostas pelo Tratado de Versalhes.

A situação de crise generalizada contribui para o surgimento de grupos radicais, como o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por Adolf Hitler.

Depois de uma fracassada tentativa de chegar até o poder com um golpe no ano de 1923, os nazistas ganharam espaço na política no início da década de 30, em meio às enormes consequências da Crise de 29 sobre a Alemanha.

Assim, Hitler se tornaria chanceler (uma espécie de primeiro-ministro) e, depois, führer da Alemanha.

Nazismo: as características marcantes

Com a ascensão de Adolf Hitler ao poder, foi organizado o Terceiro Reich alemão, que contava com as seguintes características:

Nacionalismo

Antissemitismo

Defesa da superioridade da Alemanha e da “raça ariana”

Discurso de ódio em direção à democracia

Discurso expansionista

Criação de um partido único

Criação de campos de concentração

Nazismo: o Holocausto

O termo “Holocausto” se refere ao extermínio em masa dos grupos judaicos do continente europeu, que foi organizado pelos nazistas. Dados calculam que cerca de seis milhões de judeus tenham perdido suas vidas nos campos de concentração, ainda que não somente esses grupos tivessem sido vítima dos campos nazistas, já que homossexuais, comunistas e ciganos também foram presos e assassinados.

O ódio contra os judeus foi alimentado pelo Nazismo desde a ascensão desse grupo ao poder. Os judeus eram considerados culpados pela crise que atingia a Alemanha, além de ser vistos como membros de uma raça inferior.

Os presos dos campos de concentração foram liberados somente em 1945, quando os Aliados chegaram até eles e derrotaram a Alemanha.