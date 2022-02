NBA All Star: um show dos melhores jogadores de basquete do mundo

O conceito de juntar os melhores jogadores da temporada, todos dentro da mesma quadra, é algo muito próprio dos esportes mais conhecidos norte-americanos. Tal como acontece com o beisebol ou o futebol americano, também no mês de fevereiro existe um final de semana que está reservado para vários jogos e competições exclusivas que acabam juntando aqueles que são os jogadores considerados o melhor da respetiva temporada

Nessa temporada a NBA All Star também já foi relançada, sendo que Kevin Durant e Lebron James são os capitães de seus respetivos times. No entanto, a verdade é a sportsbet NBA, mesmo estando já com os times formados, não consegue encontrar aquele que será o time favorito para conquistar o jogo dos astros, nesse domingo de final de semana All Star. Será que o novo formato teve impacto nessa decisão?

Como funciona o jogo que é realizado em homenagem a Kobe Bryant?

De fato, se o jogo All Star tinha uma pontuação semelhante ao que acontece com outros jogos da NBA, a verdade é que desde o falecimento de Kobe a NBA quis tornar toda a pontuação desse jogo em algo especial. Assim sendo, cada período conta e, sendo que uma equipe consiga ganhar esse período, fica com um ponto. Tudo isso acumula na fase final, quando o primeiro time que chega aos 24 pontos, acrescidos dos pontos que o time em vantagem tem no último período, irá ganhar na totalidade.

Para além disso, sempre que um dos times ganhar, dinheiro será doado para a instituição que tiver sido escolhida. De salientar ainda que os times, ao contrário do que acontecia com as Conferências Este e Oeste, agora são escolhidos pelos próprios capitães, em um formato que se assemelha ao Draft. Assim, o jogo All Star não só está mais divertido do que nunca, mas também mais equilibrado!

Controvérsia para o All Star na NBA também existe

Mesmo sendo considerado um evento de festa e onde se celebra o melhor que o basquete tem para oferecer, o que também é verdade é que o sistema de votação para a eleição dos jogadores nem sempre é, aparentemente, o mais justo e fiel. Assim sendo, nomes como Lamelo Ball, apesar dos excelentes números que tem registrado em apenas sua segunda temporada enquanto jogador da NBA, em teoria, deveriam ter garantido um lugar nas reservar do All Star desse ano.

Muitas são as comparações feitas entre estatísticas e importância dos jogadores nos próprios times. Mas a verdade é que, pelo menos até ao momento, a verdade é que são os técnicos, jornalistas e a própria votação do público que acabam escolhendo quem são os jogadores que merecem estar presentes na elite da NBA e do basquete. Porém, avaliando pelas muitas discussões online, a verdade é que esse sistema de votação poderá mudar rapidamente.

O mesmo poderá acontecer com o evento das enterradas, onde os juízes presenciais poderão também eles serem substituídos ou parcialmente pelo voto do público. Tudo isso não só para aumentar a justiça dos resultados, mas também para terminar com os escândalos como rolaram entre Gordon e Lavine há poucas edições, por exemplo.