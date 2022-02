Negócios x Saúde: Médica explica com empreender e se destacar no mercado

Foto: Divulgação



O relatório da consultoria McKinsey revelou que 39% da população ativa no país, possui o seu próprio negócio. Segundo dados da pesquisa Brazil Digital Report (2019), no Brasil, 8 mil startups utilizam novas tecnologias em seus empreendimentos, sendo que deste montante, 8,2% estão classificadas como negócios na área da saúde.

Desafio para todos, independente da área de atuação e recorte social, empreender na área da saúde, onde a relação humana acontece de ponta à ponta, torna-se algo ainda mais delicado e burocrático.

Médica dermatologista com atuação na área estética há mais de 15 anos, Dra. Rebeka Sobral sabe bem os desafios de empreender. Ainda em 2006, após se especializar na área estética, Dra. Rebeka viu no empreendedorismo a oportunidade de unir o que se identificava e gostava de fazer, com a oportunidade de crescimento do setor.

“Foi bem no início de toda essa história dos procedimentos estéticos. Eu e uma colega médica percebemos que era a nossa oportunidade de sair de onde estávamos e partirmos para o atendimento privado”, explicou a especialista.

De acordo com Yussif Ali Mere Jr., presidente da Fehoesp e do Sindhosp, há 10 anos o setor de saúde no Brasil movimentava cerca de 9% do Produto Interno Bruto (PIB), ou algo em torno de R$ 396 bilhões. Sendo que, desse total, 54%, ou R$ 213,8 bilhões, respondem pelos gastos privados.

Hoje, com 42 anos e sócia de duas clínicas – uma em Ilhéus e outra em Salvador, chamada Áurea Dermatologia -, Dra. Rebeka Sobral reconhece que é preciso ousadia e determinação diária, mas que os projetos são ousados.

“Não avalio a possibilidade de interromper as atividades da clínica em ilhéus, pois tenho muitos clientes e construí uma autoridade ao longo desses anos. Hoje o meu projeto é seguir atendendo os meus clientes em Ilhéus e seguir expandindo minha autoridade na capital baiana. Dessa forma, sigo empreendendo, me especializando e buscando sempre novidades, pois para mim, estar sempre atualizada é o que nos gera o diferencial”, destacou.

Ainda pouco explorado nas universidades, a formação empreendedora cada vez mais se apresenta como uma demanda necessárias às mais diversas profissões. Empreender ou não deve ser uma decisão do individuo que, munido dos conhecimentos necessários, opta pela vinculação CLT ou se entrega à gestão de negócios.

Nesse quesito, Dra. Rebeka afirma que todas as pessoas podem empreender e que, na área médica, algumas dicas podem ser diferenciais. “Para empreender na área médica é preciso sair da área médica! É necessário que busquemos novos conhecimentos nas mais diversas áreas, aprofundemos nossos estudos em gestão, comunicação, marketing e criatividade, além de manter uma constância de muita disciplina e preparação”, finalizou.

Rodrigo Almeida* – @rodrigoalmeidarp

Relações Públicas, Mestre em Gestão e Tecnologia Industrial (SENAI – Cimatec), pós-graduando no programa de MBA em Tendências e Inovações, Palestrante, Professor Universitário de pós-graduação, Consultor e Diretor da agência CRIATIVOS.