‘Nem eu fui tão agressiva’, dispara Karol Conká sobre ‘baldada’ de Maria em Natália

Parece que o jogo do “BBB 22” chegou em um nível de confronto que incomodou Karol Conká, participante que saiu com recorde de rejeição na edição passada do reality.

A cena que movimentou a web na madrugada desta terça-feira (15) foi a de Maria acertando o balde na cabeça de Natália durante o jogo da discórdia. Internautas pediram a expulsão da sister e famosos comentaram o ocorrido.

Em um post feito pela ex-BBB Lumena, a cantora refletiu e comparou a situação com a sua edição. “Ei Maria! Abre essa porta! Bater com balde na cabeça da amiguinha não tá autorizado, viu?! Bora conversar”, escreveu a baiana na legenda da publicação.

“Nem a Jaque Patombá no auge da animosidade foi tão agressiva assim num jogo da discórdia”, escreveu Karol nos comentários. “Karol Conlá não autorizou isso, viu gente?”, completou Lumena.