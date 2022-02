NEO abre mais de 300 vagas para diversas regiões do país; saiba como se inscrever

A NEO, especialista em tecnologia e criação de produtos digitais, tem 315 vagas abertas para profissionais de contact center. Há oportunidades para Mogi das Cruzes/SP, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/PR e Salvador/BA.

Para participar, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e conhecimento em informática básica, como digitação e preenchimento de dados no sistema.

Após a contratação, a empresa oferece benefícios de vale alimentação ou refeição, convênio médico e odontológico, vale transporte e auxílio creche/babá.

Além disso, há a possibilidades de desenvolvimento profissional a partir de parcerias da NEO com empresas de estudo, faculdades e cursos de inglês.

As inscrições estão abertas no site do processo seletivo.