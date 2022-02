Neoenergia abre mais de 100 empregos pelo país

A empresa Neoenergia, maior grupo privado de energia elétrica no Brasil, está oferecendo mais de 100 empregos em diversas regiões do Brasil. Os cargos são para ocupar diferentes áreas dentro da companhia. Confira, a seguir, as vagas disponíveis e como se inscrever!

Neoenergia anuncia novas oportunidades para o Brasil

A Neoenergia é o maior grupo privado de energia elétrica no Brasil. Presente em mais de quinze Estados, inclusive no Distrito Federal, a companhia fornece energia sustentável e limpa, sempre em busca de melhores soluções ao meio ambiente.

Acompanhe as oportunidades oferecidas pela empresa:

Analista Comercial (Sênior);

Técnico Florestal (Pleno);

Analista de Negociação de Energia;

Engenheiro de Planejamento Energético (Sênior);

Técnico de Planejamento de Manutenção;

Analista Comercial Smart Solar (Sênior);

Analista de Responsabilidade Social Corporativa (Sênior);

Técnico em Intervenções;

Assistente Administrativo;

Analista Sênior de Projetos e Serviços de Segurança;

Especialista de Relações com Investidores;

Associate Engineer Substation;

Assistente de Cobrança;

Especialista em Relações Investidores;

Especialista de Soluções Smart de Média e Alta Tensão;

Especialista de Projetos Smart;

Lead Engineer Eletric System ENG;

Application Administration;

Civil Engineer Substation Lead;

Manager Gas Operations;

Program Manager Ehs;

Supervisor Construction & Maintenance;

Advisor Hr Shared Service;

Lead Analyst Ehs;

Lead Engineer Energy Control Systems;

Supply Chain Operations Process Manager;

Senior Development Project Manager.

Como se inscrever

Para ocupar um dos cargos oferecidos pela Neoenergia, os candidatos devem ler atentamente a todos os requisitos exigidos que estão disponíveis no site de inscrição, além de realizar sua inscrição no cargo pretendido, clicando no “candidate-se” que se encontra ao final de cada vaga.

