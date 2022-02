Networking para tímidos? Dicas para você

O networking para tímidos pode ser visto como uma missão impossível. Afinal, só quem é tímido sabe o quão “doloroso” é interagir com as outras pessoas, especialmente as desconhecidas.

Porém, também sabemos que não existe uma saída mágica: precisamos ter boas interações no ambiente de trabalho para construirmos uma carreira ainda mais promissora.

Mas, por onde começar? Como lidar com a timidez na hora de fazer um bom networking?

Neste texto, trouxemos algumas dicas que podem ajudar. Acompanhe para saber mais!

Networking para tímidos: Como desenvolver?

Para desenvolver o networking para tímidos é necessário tomar a decisão de fugir da zona de conforto. É, não tem jeito: você vai ter que enfrentar o seu “medo” de aparecer, mesmo que enfrente de forma gradativa.

Quanto antes você se convencer dessa realidade e fazer a sua mente entender que isso é importante para você, pode ser que se torne mais fácil atravessar essa timidez toda.

Porém, não queremos dizer que você deve se “forçar” a ponto de ter uma crise de ansiedade por isso. Mas sim, vá com calma, dentro do seu tempo e respeitando os seus limites.

Ao mesmo tempo, sempre foque no seu crescimento e mentalize os benefícios de apostar no networking.

Em seguida, considere dicas como:

1. Use as redes sociais profissionais para se sentir mais à vontade

Comece a desenvolver um networking nas redes sociais. Para isso, construa um bom perfil, desenvolva a descrição da sua carreira profissional, cuide da sua marca pessoal.

Em seguida, comece a se conectar com as pessoas que podem ser interessantes. Siga profissionais que podem impulsionar e expandir os seus conhecimentos.

Além disso, comece, aos poucos, a interagir nos comentários, deixando a sua contribuição em algumas publicações, sempre de forma respeitosa e embasada, claro.

2. Participe de grupos de networking

Tanto nas redes sociais, quanto na vida real, esteja presente em grupos de networking. Assim você começa a conhecer mais pessoas, e aos poucos vai se “soltando” dentro do universo profissional.

3. Frequente os eventos certo – mesmo que não interaja com todos

Esteja nos eventos certos. Vá em palestras, congressos e workshop da sua área de atuação, ou pelo menos, da área que você almeja.

Embora você não precise interagir com todas as pessoas que ali estão, conectar-se com uma ou outra pode ser bem válido – e menos assustador do que você imaginava.

4. Comece a quebrar a timidez aos poucos

Todos os dias, busque quebrar um pouco mais a sua timidez. Fale com o porteiro do prédio, com a atendente da farmácia, e assim por diante. Quanto mais você se expor a esse tipo de situação, mais “habilidade” com isso você terá, e poderá vencer, pouco a pouco, a sua timidez.

5. Lembre-se de que todo mundo está ocupado – e não focando em você

Por fim, enquanto estiver pondo em prática as dicas de networking para tímidos, considere esse fato importante: ninguém está prestando a atenção em você, ao menos não da forma como você imagina.

Isso pode parecer rude? Bom, na verdade é só a realidade. As pessoas estão ocupadas e buscando lidar com os problemas delas. Isso quer dizer que elas se comunicam com você sem o esforço de se atentar a cada detalhe seu. Afinal, isso não é do interesse delas. 😉

Lembre-se disso e tire esse peso de achar que todo mundo está focando nos seus pontos negativos!