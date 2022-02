Ney Matogrosso revela discriminação sofrida ao abrir conta em banco; saiba mais

Ney Matogrosso relembrou um episódio de discriminação sofrido ao tentar abrir uma conta em um banco. O cantor falou sobre o acontecido durante uma entrevista para o podcast “Fala Clê”.

“Eu cheguei em casa com um saco de papel com dinheiro pela metade, era um saco grande … eu disse, vou colocar este dinheiro em um banco … cheguei lá e coloquei o saco com dinheiro em cima do balcão e perguntaram, ‘o que você quer?’”, iniciou.

“Eu disse que quero abrir uma conta … me levaram pra dentro do banco, lá pra trás. Eles disseram assim, ‘de onde é que você tirou esse dinheiro?’, eu ganhei, trabalhando”, completou o cantor.

Ainda assim, Ney não conseguiu abrir a conta no banco. “Eles me disseram assim, ´você não pode abrir uma conta aqui se não tiver um fiador’, levei meu dinheiro pra casa, coloquei no canto da sala e disse para meus amigos que não consegui abrir uma conta e ‘vamos gastar’… gastamos … nunca ouvi falar que tinha que ter um fiador pra abrir uma conta em banco”, finalizou.