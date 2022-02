Neymar posa ao lado do filho e comemora aniversário: ‘Trintei’

Foto: Reprodução/Instagram

Neymar deu a largada as comemorações de seu aniversário de 30 anos. Neste sábado (5), ele já fez os principais repost’s dos amigos e colegas. Entre as postagens, o craque mostrou que na sexta (4) estava com o filhote, Davi Lucca, de 10 anos, em Paris. Na foto, ele escreveu 30eiiii’ e aparece ao lado de um bolo e da caricatura que fez para a data.

O jogador ganhou muitos ‘parabéns’ inclusive do ator Robert Pattinson, o atual Batman dos cinemas.

“Oi, Neymar. Sei que você é um dos maiores fãs do Batman e quero te desejar um feliz aniversário. Espero que você goste dos presentes especiais que te enviamos. E, claro, acima de tudo, queremos te dar a oportunidade de assistir ao nosso novo filme, Batman, com seus amigos em uma sessão exclusiva antes da estreia nos cinemas em 3 de março. Mais surpresa virão. Tudo de bom, cara”, disse Pattinson.