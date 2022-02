Neymarzete? Pedro Scooby elogia jogador: ‘exemplo de pai’

Pedro Scooby não mediu esforços ao elogiar o amigo Neymar durante uma conversa no BBB 22 durante a tarde desta quinta-feira (24). O surfista declarou que o jogador de futebol tem atitudes exemplares.

“Uma parada que eu admiro muito no moleque: ele é um exemplo de ser humano, de filho, de parceiro e de pai. Vocês têm que ver a relação dele com o pai. É um respeito. Uma parada que eu admiro muito no moleque: ele é um exemplo de ser humano, de filho, de parceiro e de pai. Vocês têm que ver a relação dele com o pai. É um respeito”, declarou.

O ex de Piovani ainda declarou que o amigo não deixou a fama tomar conta da personalidade dele. “O Ney é isso, coração. Acho isso muito irado! Meu irmão, você chega lá e é humildade. Mesmo com a fama, ele é mais humilde que muitos dos meus amigos”, completou.

