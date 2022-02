No Bahia Folia em Casa, cantores da Timbalada contam segredos de como conquistar na folia

Foto: Acervo iBahia



Nos bastidores do ‘Bahia Folia em Casa’, os vocalistas da banda Timbalada- Denny Denan e Buja Ferreira, conversaram com o iBahia sobre perrengues, pandemia e até sobre a vida amorosa. Ao lado de Ivan Mesquita, no Papo do Cêro, eles começaram falando sobre a saudade do carnaval e dos ‘casamentos’ que a maior festa de rua do planeta proporciona. Quem nunca teve um amor de carnaval, né minha gente?!

Mas, Denny disse que febre de amor para ele tem outro significado durante a folia. “Eu tava com febre de cansado. Eu geralmente no carnaval fico quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quando chega na quarta-feira de cinzas, Carlinhos naquela época, me arranjou: ‘Denny bora fazer um arrastão da timbalada?!’. Eu disse: ‘Carlinhos, eu fiz 17 shows no carnaval e inventa de fazer mais um show que é na quarta?!’. Mas, histórias de amor, eu já vi várias. Eu sou na verdade padre. Eu já casei muita gente, convivo com isso”, explicou o artista.

Cêro, não acreditou muito, insistiu e conseguiu viu?! “Eu particularmente…tem umas 3 ali que a gente dá uma olhadinha, carnaval pode tudo”, descreveu. Do outro lado da história, Buja – que é casado há 2 anos – deu detalhes de como conquistou a esposa. “Eu sou compositor e disse: ‘fiz uma música pra você, acordei pensando em você’ e fiz uma música pra ela. Tem a culinária também, a gente vai nas ‘manhas'”, brincou o cantor.

A pandemia afetou a rotina de todos e a nova canção da Timbalada, ‘Viva la Vida’, tem muita semelhança ao período que estamos vivendo e ao sentimento que todos estão sentindo nesse ‘novo normal’. Os artistas falaram sobre o caso.

“Viver a vida nesse momento de dificuldades, em todos os sentidos, tá sendo um pouco glorioso ao mesmo tempo punk, porque perdemos muita gente ao nosso redor. Então, é punk por conta disso e é glorioso porque a gente está aqui vivo, com saúde, são as duas partes da moeda. Mas a gente está firme e forte. Sempre levando nossa música quando está podendo, muita coisa se fechou, muitos shows foram cancelados por conta disso, mas a gente está vivendo nossa vida aí’, falou Denny.

Buja complementou: “Na pandemia, eu tive uma grande perda que foi meu pai, mas o que confortou meu coração foi que ele deixou um grande legado aqui na Terra, na comunidade onde a gente morava que era o representante. E também ganhei um presente foi minha filha, que eu tenho um maior amor, que é minha Maya. E isso veio pra aproximar mais as famílias, dar aquele valor às famílias, e a pandemia fez isso aproximar ainda mais”.

Além da ‘Timba’, o Bahia Folia em Casa terá mais 10 atrações que fazem parte do carnaval, com seus diferentes ritmos e estilos. São eles: É O Tchan, Psirico, Durval Lelys, Lincoln, Olodum, Margareth Menezes, Léo Santana, Parangolé, Mari Antunes e Tayrone. Você confere o bate-papo e o show completo do Olodum para o Bahia Folia no nosso canal do youtube.

