No ‘BBB 22’, Jade Picon revela plano para ver três famosos no paredão; saiba quem são

Jade Picon apareceu com fogo nos olhos após se tornar a líder da semana no “BBB 22”. Durante uma conversa com alguns brothers na madrugada desta sexta-feira (4), a influenciadora revelou o desejo de mandar três pessoas do camarote direto para o paredão.

Seu paredão dos sonhos seria formado por Lucas, Arthur e Maria, mas ela já se adiantou e disse que está difícil que seu desejo se torne realidade.

“Naiara já é certeza, temos Arthur pela casa ou Maria pela casa. Porque acho que vai vir um lado para o Arthur e o outro lado vai na Maria. E aí vai ver o que vai acontecer. Não acho que o DG está arriscado”, analisou ela.

”Se tiver empate, vai desempatar pra quem?’”, questionou Laís. “Nossa! ‘Então, Maria, lembra quando você me chamou de não confiável? Bom, eu não sou mesmo’ Tô zoando. Não por ela ter me chamado de ‘não confiável’, mas ela já votou em mim”, respondeu Jade sem papas na língua.