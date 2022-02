No ‘BBB 22’, Larissa foge do quarto para não ver sexo e Gustavo dispara: ‘Ridículo’

O clima pesou mais uma vez entre Gustavo e Larissa no “BBB 22”. O brother não gostou da atitude da sister na manhã deste domingo (27) após ela deixar o quarto e ir dormir na sala para não presenciar um momento íntimo entre Natália e Eliezer.

“Achei ridículo ontem, quando você foi para o quarto com a Nat, a Larissa sai e fica na sala tipo…”, soltou Gustavo em conversa com Eli. “Eu falei com ela: ‘Não aconteceu nada'”, contou o desginer. “Pra mim, isso é ridículo”, completou o ex-participante da casa de vidro.

Durante uma conversa com Tiago Abravanel na sala, a sister explicou suas motivações para sair do quarto no momento. “Eu não sou empata fod*, mas também não quero presenciar”, soltou ela.

