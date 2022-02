No ‘BBB 22’, Lucas erra pronome de Linn da Quebrada e sister dispara: ‘Não dá mais’

Linn da Quebrada se irritou com Lucas durante a festa do líder no “BBB 22”. Durante uma conversa do dois, o líder da semana errou o pronome da sister e se referiu a Lina e Natália como “esses dois”.

Mais de um mês após a estreia do reality show, a atriz corrigiu o brother em mais um caso. “Pelo amor de deus, me desculpa. Você sabe que eu amo vocês”, disse Lucas tentando amenizar a situação. “Não dá mais para errar isso no meio do programa”, disparou Lina.

O brother pediu desculpas para a atriz que se manteve firme em sua postura. “Eu posso até te desculpar, mas desse constrangimento agora eu não vou te desculpar”, soltou.

Vale lembrar que Tadeu Schmidt, apresentador do “BBB”, já precisou interferir no jogo para dar um ultimato nos participantes. “Você tem o pronome ‘ela’ tatuado acima da sua sobrancelha. Eu queria que você explicasse por que você fez essa tatuagem e que você dissesse, mais uma vez, reforçando como as pessoas devem se dirigir a você”, disse na época.

