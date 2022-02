No ‘BBB 22’, Tiago Abravanel promete realizar sonho de Jessilane; saiba qual

Durante a festa do líder na madrugada desta quinta-feira (17) no “BBB 22”, Tiago Abravanel emocionou Jessilane ao se comprometer a realizar um sonho antigo da professora: ter uma festa de 15 anos.

A sister já havia desabafado no início do reality sobre sua frustração de não ter tido uma festa na adolescência, mesmo com sua mãe tentando juntar dinheiro durante anos.

“Se eu não conseguir realizar uma coisa que quero aqui dentro, a sua festa de 15 anos, eu prometo que vou realizar lá fora. Prometo, do fundo do meu coração. Você vai ter sua festa de qualquer jeito”, disse o ator.

Emocionada, Jessilane caiu o choro e até tentou negar a ajuda de Tiago, mas ele pareceu decidido. “Mas eu prometo, vou fazer”, disse o neto de Silvio Santos.

Veja o vídeo do momento: