No ‘Fantástico’, membros do Calcinha Preta lamentam morte de Paulinha: ‘Insubstituível’

Na noite do último domingo (27), os integrantes do Calcinha Preta deram a primeira entrevista após a morte de Paulinha Abelha, vocalista do grupo. A cantora foi internada no dia 11 de fevereiro com problemas renais, entrou em coma e morreu no dia 23.

“Uma lacuna imensa, um abismo. Eu pensando quando a gente voltar a trabalhar agora como vai ser assim. Eu não sei como voltar, não sei como é que eu vou ficar no camarim sem Paula”, desabafou Silvânia Aquino.

Foto: Reprodução/Instagram

“Eu quero pensar que ela está fazendo uma viagem. Paulinha, para gente vai ser insubstituível”, disse Daniel Diau.

O cantor Bell Oliver ainda falou sobre a legião de fãs que acompanhavam Paulinha e pediu a força deles para continuarem seguindo.

“Ela era a parte alegre da banda, tinha um público gigantesco, maior influencer de Sergipe. Ela tinha legião de fãs. Vai ser difícil para gente subir no palco e não ter abelhinha ali. A gente pede que os fãs nos ajudem e nos deem força”, finalizou.

Laudos são entregues à família

O marido de Paulinha Abelha, Clevinho Santos, revelou na noite deste domingo (27) que os laudos e exames com a causa da morte da cantora da Calcinha Preta foram entregues. A informação foi divulgada durante uma entrevista que o viúvo deu ao Fantástico. O conteúdo do material não foi divulgado, até momento.

Casado com a artista há 4 anos, Clevinho disse que enfrentar o luto tem sido um desafio. “Muito difícil chegar, ver fotos dela, ver as coisas dela e não ver a presença dela aqui. Eu estou passando por um momento na minha vida que eu nunca imaginei passar”, disse ele.

