Nos pênaltis, Atlético Mineiro vence Flamengo e é campeão da Supercopa

Flamengo e Atlético Mineiro fizeram um jogo agitado na disputa pela Supercopa do Brasil neste domingo (20), na Arena Pantanal, em Cuiabá. Nos pênaltis, após 12 cobranças de cada lado, o Galo bateu o clube carioca e sagrou-se campeão.

O Atlético Mineiro abriu o placar no primeiro tempo com Nacho Fernandéz, mas o Flamengo virou a partida com gols de Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Hulck deixou tudo igual levando a partida para a disputa de pênaltis.

Na decisão, as duas equipes converteram as cinco primeiras penalidades, levando a disputa para as cobranças alternadas. Guga, do Atlético Mineiro, desperdiçou a cobrança deixando a decisão nas mãos do Flamengo. William Arão cobrou e também perdeu. Na segunda rodada das cobranças alternadas, Jair converteu pelo Galo e João Gomes também fez para o rubro-negro carioca.

O goleiro Everson ainda isolou a bola na sétima cobrança do time mineiro, mas mais uma vez o Flamengo perdeu a chance de garantir o título ao Matheusinho perder o pênalti.

O título só foi definido após todos os batedores irem para a disputa. Hulk converteu para o Galo e o Flamengo perdeu. Com isso, o Atlético Mineiro ganhou o título da Supercopa.