nova liberação poderá beneficiar cerca de 40 milhões

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou que estuda liberar novos saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Ainda faltam novos detalhes, mas o que dá para adiantar é que esses pagamentos poderiam ir para as pessoas que precisam pagar dívidas neste momento em todo o país.

Como dito, oficialmente ainda não dá para saber alguns detalhes sobre esses repasses. Mas de acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, o Governo Federal já está montando um projeto para lançar sobre esse tema. E nesse programa, eles estão estimando que cerca de 40 milhões de brasileiros seriam beneficiados com essa liberação.

Esse já é um público fechado? Não. De acordo com as informações de bastidores, essa é apenas uma estimativa do Governo Federal sobre esse assunto. É preciso aguardar novas informações. Eles ainda não deram uma data para essa divulgação de detalhes, mas o que se sabe é que isso deve acontecer já nos próximos dias.

Essa projeção de pagamentos para cerca de 40 milhões de pessoas leva em consideração uma série de variáveis como o público potencial que figura como cotista no Fundo. São indivíduos que, em tese, possuem algum saldo por lá. O número total de cidadãos que irão retirar a quantia poderá ser bem menor do que isso.

Sobre os valores, isso ainda está em discussão. Mas ainda de acordo com as informações do jornal Folha de São Paulo, o fato é que a possibilidade de retirada fique em torno de R$ 500 a R$ 100. Mas, como dito, é preciso esperar até que o Governo Federal confirme que esses serão mesmo os números em questão.

Gastos

O que falta para o poder executivo aplicar essas definições é realmente a questão da análise de gastos. Eles estão analisando quanto é que a União vai precisar liberar para fazer esses pagamentos. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.

De acordo com a imprensa, os gastos devem ficar entre R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões. Essa é portanto a principal discussão até este momento. Mais uma vez, essa definição vai acabar definindo o corpo dessa liberação.

Anúncio

Como dito, o Governo ainda não tem uma data para fazer esse anúncio. De qualquer forma, sabe-se que eles estão trabalhando com a possibilidade de falar sobre isso dentro de 20 dias, no máximo. O prazo, portanto, é curto.

De acordo com informações da imprensa, o que se sabe é que o presidente Jair Bolsonaro deverá assinar uma Medida Provisória (MP) sobre o tema ao final desse prazo. A ideia é colocar nele a imagem de liberação do dinheiro.

Além do FGTS

Vale sempre lembrar que nós já estamos em ano eleitoral. A partir de agora, tudo o que os pré-candidatos à presidência fazem leva em consideração o resultado das urnas no próximo mês de outubro em todo o Brasil.

Do ponto de vista do Governo Federal, a ideia é pagar não apenas a liberação do FGTS como também seguir com os pagamentos dos seus programas sociais. O Auxílio Brasil e o vale-gás nacional são dois desses exemplos.