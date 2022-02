nova liberação poderá ter valores entre R$ 500 e R$ 1000

Nesta última terça-feira (22), o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Governo estava estudando a possibilidade de liberar mais saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). De acordo com ele, a ideia é que esse dinheiro possa ajudar as famílias endividadas a pagarem as suas contas neste momento de dificuldade.

Segundo as informações da imprensa, esse estudo não só existe, como já está em fase avançada. Pelo que se sabe até aqui, o Governo ainda está analisando as opções para os níveis de liberação para os trabalhadores. O que se sabe, aliás, é que muito provavelmente essas permissões ficarão entre R$ 500 e R$ 1000 a depender da situação.

Essa não é uma decisão final. Como dito, o Governo ainda está em fase de estudos. A ideia é saber quanto eles podem liberar neste momento. De acordo com as informações de bastidores, o plano do Ministério da Economia é fazer esse anúncio com todas as informações mastigadas nas próximas semanas.

Eles afirmam que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma Medida Provisória (MP) sobre o tema em breve. E aí neste documento eles irão colocar os detalhes dessa situação. Quando isso acontecer, todo o cenário vai ficar mais claro para todos os trabalhadores que querem pegar esse dinheiro neste momento.

A expectativa do Governo é que algo em torno de 40 milhões de pessoas tenham a possibilidade de tirar esse dinheiro já nos próximos meses. Assim como a questão do valor, esse também não é um número fechado. É preciso prestar atenção porque nos próximos dias novas informações sobre o assunto deverão ser divulgadas.

Olho nas eleições

O Governo Federal nega, mas informações de bastidores dão conta de que há uma preocupação eleitoral diante de todo esse cenário. O que as principais pesquisas de opinião ainda não são tão favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro.

Na maioria delas ele ainda aparece na segunda posição com uma considerável distância para o seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por isso, há quem diga que o Governo estaria lançando uma espécie de “pacote de bondades”.

E neste sentido, o FGTS faria parte desse grupo de situações. Há, aliás, uma pressão para que o presidente Jair Bolsonaro aumente ainda mais os valores e quantidade de usuários dos benefícios que já existem.

Além do FGTS

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, o Governo Federal aumentou, por exemplo, o número de usuários do Auxílio Brasil. Sabe-se que cerca de 3,5 milhões de pessoas entraram no programa somente este ano.

Além disso, o vale-gás também aumentou de tamanho. Em 2022, o Governo passou a inserir mais 5,5 milhões de brasileiros na folha de pagamento. E o fato é que esse número ainda pode crescer nos próximos meses. Pelo menos essa é a promessa.

O Governo também aumentou a quantidade de pessoas que recebem o desconto da Tarifa Social de Energia Elétrica. Até o ano passado, eram 12 milhões de usuários registrados. Agora o que se sabe é que já são 23 milhões.