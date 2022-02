Nova mansão de Ludmilla tem piscina com bordas de vidro, terraço com vista, sauna e mais

Ludmilla está feliz da vida e com a casa nova. A cantora deixou a antiga residência, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, e foi para uma mansão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Mudança essa que já está nos planos da cantora há tempos. Tanto é que Brunna, mulher de Lud, chegou a comentar no “BBB 22” que retornaria com os treinos quando as duas fossem para casa nova. E que casa!

Já na entrada dá para entender o motivo da felicidade de Ludmilla. Possui três pavimentos e uma grande porta, em tom de madeira, que da acesso ao interior do imóvel. A residencîa, na parte da frente, também conta com duas largas sacadas com varandas, uma em cada extremidade da mansão.

Já na parte interna, há outra área aberta, no segundo andar, com vista para a piscina, no pavimento de baixo, que possui iluminação própria, bordas de vidro e vegetação a seu redor. Por ali também fica a sauna.

O espaço é ligado a uma área gourmet, com mesa, cadeiras, sofás e poltronas, conforme mostram as imagens disponibilizadas no Instagram pela empresa de arquitetura e construção responsável pela elaboração do espaço. Por lá, uma portaria dá acesso para outros cômodos da mansão.

A área aberta do segundo andar, além dos cômdos da residência, é bastante ampla. Possui vista para o condomínio, área verde, o bairro e até a Pedra da Gávea, bem ao fundo. A nova mansão de Ludmilla possui 4 suítes.

“Eu falei que ia morar nesse condomínio, e corri atrás disso. Vivendo para realizar todos os meus sonhos, feliz demais por realizar mais esse. A mãe está de mansão nova, nunca desista dos seus sonhos”, celebrou Lud, nas redes sociais.