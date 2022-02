Nova versão: Maria deixou BBB com medo do cancelamento e escoltada por segurança

Uma nova versão sobre a reação de Maria após saber da expulsão veio à tona. De acordo com o site ., a atriz chorou bastante e não ofereceu qualquer resistência para deixar o programa.

A intérprete de Verena em ‘Amor de Mãe’ teria ficado preocupada com a imagem e chegou a questionar se seria a “nova Karol Conká”. Ela foi levada para o mesmo hotel onde estava confinada para o reality, escoltada por seguranças.

Ainda segundo o ., Boninho não queria que Maria fosse eliminada, pois está bastante preocupado com o “cancelamento” dos integrantes do grupo camarote.

O diretor também foi bastante pressionado pelos patrocinadores e pelo público nas redes sociais, o que fez com que ele cedesse para a eliminação da sister. Boninho também está buscando que a jovem tenha um tratamento “diferenciado”, como aconteceu com Lucas Penteado e Karol Conká.



A jornalista Sônia Abraão havia divulgado mais cedo que Maria se recusou a sair do BBB e deu um escândalo. No programa desta terça-feira (15) a emissora exibiu qual foi a reação da artista no confessionário. Assista abaixo: