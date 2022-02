Novo benefício de R$ 540 LIBERADO; veja como se inscrever

Por meio do programa Bolsa do Povo, o governo do estado de São Paulo lançou o projeto Bolsa Trabalhador, destinado aos cidadãos desempregados que queiram se especializar e encontrar um emprego para ganhar uma renda.

O Bolsa Trabalhador possui 150 mil vagas, e os cidadãos interessados podem fazer as inscrições até o dia 7 de fevereiro. O benefício é no valor de R$ 540 mensais, para que as pessoas desempregadas trabalhem em órgãos públicos municipais e estaduais.

As atividades devem ser realizadas durante 4 horas por dia, durantes cinco dias por semana. O abono tem duração de 5 meses, priorizando os pagamentos para o público feminino. Além disso, os inscritos ainda fazem um curso de qualificação profissional.

Os cursos têm duração de 80 horas, oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) nas áreas de Auxiliar de Controle de Produção e Estoque, Gestão Administrativa, Gestão de Pessoas, Organização de Eventos, Rotinas e Serviços Administrativos e Secretariado e Recepção.

Inscrição no Bolsa Trabalho

A inscrição no projeto pode ser realizada pelos moradores do estado de São Paulo, maiores de 18 anos, que estejam desempregados e que possuem uma renda familiar de até meio salário mínimo por pessoas.

O período para se inscrever foi iniciado no dia 25 de janeiro e será encerrado no dia 7 de fevereiro. O cadastro deve ser realizado no site. Os contemplados serão divulgados por meio do Diário Oficial.

Cabe salientar que as 150 mil vagas serão distribuídas entre os municípios que participam do programa, considerando a população, o índice de vulnerabilidade social, além do interesse e capacidade da prefeitura local.

Ademias, a seleção ocorrerá por meio de alguns critérios, a ressaltar o questionário socioeconômico, priorizando as mulheres chefes de família, maiores encargos familiares, tempo de desemprego e maior idade.

Por fim, cabe salientar que o Bolsa Trabalho faz parte do programa “guarda-chuva” Bolsa do Povo, que reúne diversos benefícios sociais do governo de São Paulo, entre eles o vale gás SP, Bolsa do Povo Educação, Renda Cidadã, SP Acolhe e outros.