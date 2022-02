Novo carnaval? Confira todos os detalhes sobres circuitos alternativos de Salvador

Foto: Divulgação / GOVBA

O Carnaval de Salvador é conhecido por ser uma potência tanto cultural quanto musical. Mas, para além desse modelo, a diversidade marca e muito a folia. Na prática, são shows espalhados por toda a cidade: em palcos, trios elétricos, camarotes e principalmente nos bairros. Se você é baiano raiz, sabe que não é de hoje que existe uma programação especial em diversas regiões até porque a capital baiana tem mais de 3 milhões de habitantes, né?!

É folia em acontece em Cajazeiras, Periperi, Itapuã, Liberdade, Boca do Rio, Plataforma e até em Pau da Lima. É carnaval em todo lugar e é por isso que, neste ano, a saudade está ‘batendo’ com força.

Mas, a pergunta é: quer relembrar curiosidades e destaques especiais dos carnavais nos bairros?! Bora ou Vamos?!

Itapuã/Piatã

Em dias carnavalescos, ‘passar a tarde em itapuã’ ganha outra conotação. Isso mesmo, é o rock que ganha espaço no bairro e isso não é de hoje. São quase 30 anos de tradição e normalmente reúne bandas de variados estilos do ritmo como metal, clássico e punk.

Nordeste de Amaralina

O Nordeste de Amaralina é um grande bairro de Salvador. A comunidade sempre realizou um carnaval diferenciado, mas isso não era oficializado até 2015. Blocos, fanfarras, encontros de samba, tudo isso era realizado no local e é bom, viu?! Pense num carnaval de interior na capital?! Pois é, não foi à toa que em 2016 a Prefeitura oficializou o Circuito Mestre Bimba, no bairro. Ele inicia na rua do Norte e segue até a rua do Sítio Caruano.

Garcia

Quem também teve um circuito oficializado foi o bairro do Garcia. Conhecido por ser boêmio e por ter um dos blocos mais tradicionais da capital, a região em 2016 foi intitulada como Circuito Riachão. Ele vai do Garcia até a passarela Nelson Maleiro, no Campo Grande. O bloco ‘Mudança do Garcia’ faz esse percusso anualmente, levantando bandeiras e evidenciando os principais assuntos em pauta em Salvador.

Barra/Ondina

Para além de ser o circuito Dodô, o bairro da barra – em horários e dias alternativos – traz dois circuitos diferentes. Estamos falando do Circuito Orlando Tapajós – que inicia na Avenida Oceânica, no trecho entre o Clube Espanhol, e segue até o Largo do Farol da Barra – , e o Circuito Sérgio Bezerra – que inicia no Farol e segue até o Morro do Cristo. São esses trajetos que abraçam os pré-carnavais como Fuzuê, Furdunço, Pipoco, Fanfarras, etc. Assim como os outros dois acima, foi criado em 2015 e estreou na folia de 2016.

Outros Palcos

E tome, Carnaval!! Além dos circuitos acima, bairros como Cajazeiras, Periperi, Liberdade, Boca do Rio, Pau da Lima, Plataforma, Rio Vermelho, e ilhas pertencentes a Salvador – ilhas dos Frades, de Maré e Bom Jesus dos Passos – recebem bandas e atrações entre o sábado e a terça de Carnaval. Os palcos são montados em grandes praças e oferecem atrações carnavalescas para aqueles que não gostam de ir até os circuitos tradicionais da folia. E as atrações são incríveis: Psirico, Márcia Short, Danniel Vieira, Adão Negro, Faustão e muito mais.

