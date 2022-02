Novo decreto proíbe festas de ruas na Bahia no período do carnaval

Um novo decreto publicado no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (15), proíbe realização de festas de rua em todo o território baiano até 2 de março, ou seja, até o final do carnaval. A publicação acontece um dia após o governador Rui Costa afirmar que teria que reforçar que o carnaval não iria acontecer, uma vez que bloquinhos de ruas estavam sendo realizados, como aconteceu no Centro Histórico de Salvador no domingo (13).