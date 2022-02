NOVO Golpe do Twitter engana usuários

Um novo golpe do Twitter tem enganado usuários e pode até gerar prejuízos financeiros, por isso, é importante que você fique atento e fuja de contatos como os que serão explicados abaixo.

Como o golpe do Twitter funciona?

Aparentemente simples e algo corriqueiro, o golpe do Twitter pode expor os dados de quem não conhece como ele é aplicado. Em alguns momentos toda a comunicação pode até parecer real, mas é preciso se atentar aos detalhes, entenda mais na sequência.

Golpe do ‘falso namoro’ ; entenda

O golpe do Twitter funciona na seguinte forma: um criminosos envia um e-mail oferecendo supostamente o selo de verificado do Twitter, depois disso pede seus dados, como número de telefone e e-mail, o que pode ser um problema caso seja cruzado com outros dados vazados.

Uma realidade é que muitas vezes o e-mail enviado nem é encaminhado para conta na qual a pessoa está cadastrado no Twitter, o que demonstra mais um indício de golpe.

Além disso, em outra abordagem, é possível que os criminosos enviem links maliciosos que roubarão seus dados do computador e até suas redes sociais. Por isso, é tão importante ficar atento e não clicar em qualquer link que receber ou preencher formulários sem confirmar a veracidade da comunicação.

Informações dão fala que falsificações parecidas tentam se passar pela equipe oficial do Twitter, com e-mails tal como “twitterhelpcreator” e “twitter_help”.

Como não cair?

De fato, não existe formula mágica para não cair em golpes, mas o ideal é que você se atentar os detalhes e lembrar que:

O Twitter não envia e-mail para dar o selo de verificado, o pedido é feito pelo usuário;

Ou seja, qualquer e-mail oferecendo selo de verificado é falso;

Fique atento no endereço do e-mail e confirme se realmente é oficial;

Não clique em links se tiver dúvida da veracidade das informações;

Entre em contato com o canal oficial do Twitter para confirmar qualquer dúvida;

Não preenche seus dados em qualquer formulário, a menos que tenha certeza e tenha conferido que é uma comunicação oficial;

Dificilmente redes sociais como Twitter ou similares te enviarão e-mails pedindo seus dados, desconfie;

Apesar de parecer informações inocentes, muitas delas podem ser usados com cruzamento de outros dados vazados;

Revise e confirme quantas vezes for necessário se as informações são oficiais mesmo;

Fuja de golpes se atentando aos detalhes e evite prejuízos financeiros.

