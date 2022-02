Novo modelo do RG começa a ser emitido em março; veja foto

Foto: Divulgação/TSE

Se você está cansado de carregar vários documentos, tenha calma! Falamos isso, porque finalmente o novo RG será uma realidade. Em uma cerimônia realizada em Brasília no dia 8 de fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou a nova etapa de implementação do documento.

Na prática, o Documento Nacional de Identidade (DNI) será emitido a partir de 1º de março de 2022. Porém, nesta etapa apenas os servidores da Justiça Eleitoral e de outros órgãos públicos terão direito. A medida é para aprimorar a experiência do usuário e o processo de reemissão da carteira.

O DNI vai reunir o CPF, título de eleitor, CNH e carteira de trabalho. A expectativa é que, a partir de agosto, os cidadãos domiciliados no estado de Minas Gerais também tenham acesso ao documento. Ao longo de todo o ano, a medida vai circular por outros estados ficando disponível para a toda a população a partir de fevereiro de 2023.

Foto: Divulgação/TSE

Iniciativa

A iniciativa para a implantação do DNI partiu do TSE, em parceria com o Executivo. O objetivo é utilizar as informações do cadastro seguro das impressões digitais dos eleitores, para criar esse documento único. O projeto de lei foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República em maio de 2017, sendo concretizado na Lei nº 13.444/2017, que dispõe sobre a Identificação Civil Nacional (ICN).

O documento digital utilizará o VIO, sistema de certificação de autenticidade de documentos de identificação desenvolvido pelo Serpro, que usa a tecnologia de compactação e a criptografia de dados para permitir que as informações em um documento sejam inseridas em um código QR.

Vantagens do novo RG

Acesso facilitado aos cidadãos a outros serviços públicos, como a realização digital da prova de vida para o INSS;

Auxiliará na identificação do cidadão para a concessão de benefícios sociais e adesão a programas federais;

Maior segurança contra a falsificação da carteira de identidade;

Possibilidade da declaração múltipla de filiação;

Inclusão de nome social sem a necessidade de alteração no registro civil;

Declaração de gênero não binário;

Permite reunir diversos documentos: título de eleitor, numeração da Carteira de Trabalho e Previdência Social, certificado militar, CNH, documento de identidade profissional, carteira nacional de saúde e números de NIS/PIS/Pasep;

Poderão constar, ainda, indicativos para pessoas com necessidades especiais e o Código Internacional de Doenças (CID).

É importante ressaltar que todas as informações extras são facultativas. Desta forma, cabe ao cidadão decidir por incluir os registros complementares que julgar pertinente no novo RG.

Emissão do documento

O novo RG poderá ser obtido somente por quem já fez o cadastramento biométrico (coleta de foto e das impressões digitais) na Justiça Eleitoral ou em institutos de identificação parceiros. Após instalar o aplicativo do DNI (Documento Nacional de Identidade), o cidadão deverá preencher um pré-cadastro informando: CPF; nome; filiação; data de nascimento; endereço de e-mail; número do telefone e senha de sua escolha.

Depois, é só finalizar a solicitação em um ponto de atendimento, físico ou virtual, disponível na cidade do cidadão. Uma das funcionalidades do DNI é a conferência por meio da leitura digital do QR Code, o que dificultará que uma pessoa possa se passar por outra no momento de se identificar. Essa leitura poderá ser feita com o próprio aplicativo do novo RG.

*Com informações do TSE e do JC Concursos