Novo piso salarial da enfermagem pode chegar a R$ 4.700; saiba detalhes

O novo piso salarial da enfermagem pode chegar a R$ 4.700 para enfermeiros. O valor foi fixado pelo Senado, a partir do Projeto de Lei 2564/20 que institui o piso da categoria com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Com a aprovação do piso, todos os profissionais da área de enfermagem serão beneficiados, como técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Haverá uma proporcionalidade de 70% do piso dos enfermeiros para técnicos de enfermagem, 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras.