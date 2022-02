NOVO saque do FGTS é liberado

A partir desta terça-feira (1º) os nascidos em março poderão sacar o FGTS, desde que tenham saldo no fundo e tenham optado pelo saque-aniversário. A modalidade da direito a um saque anual, com valores que variam com o total que tem no fundo.

Para aderir a essa opção e sacar os valores é necessário demonstrar interesse até o último dia do mês do seu aniversário, mas lembre-se se avaliar se de fato vale a pena para você ou não.

Para te ajudar nisso preparamos alguns prós e contra da modalidade, confira abaixo:

Prós e contras do saque-aniversário do FGTS

Especialistas no setor apontam os problemas e as vantagens de aderir a modalidade, entenda:

Prós

Possibilidade de pagar uma dívida com juros altos;

Chance de transferir o dinheiro para um investimento que renda mais;

Valores anuais liberados.

Contras

Após solicitar a modalidade, você não poderá sacar todo o dinheiro do fundo caso seja demitido;

Instabilidade e desemprego estão em alta;

Caso não tenha renda extra, pode ser um problema em caso de demissão;

Você só poderá sair da modalidade “saque-aniversário” do FGTS dois anos depois de aderi-la.

Confira o calendário completo:

Mês de nascimento Período para saque Janeiro de 3 de janeiro a 31 de março Fevereiro de 1º de fevereiro a 29 de abril Março de 1º de março a 31 de maio Abril de 1º de abril a 30 de junho Maio de 2 de maio a 29 de julho Junho de 1º de junho a 31 de agosto Julho de 1º de julho a 30 de setembro Agosto de 1º de agosto a 28 de outubro Setembro de 1º de setembro a 30 de novembro Outubro de 3 de outubro a 30 de dezembro Novembro de 1º de novembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023 Dezembro de 1º de dezembro de 2022 a 28 de fevereiro de 2023

