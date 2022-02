Novo saque do FGTS: Veja quando será liberado e o valor

Nesta semana o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o governo está estudando conceder uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), destinado a todos os trabalhadores que possuem saldo disponível nas contas do fundo.

De acordo com o anúncio do chefe de equipe, o objetivo da liberação dos saques do FGTS é apoiar a população no pagamento de dívidas, tendo em vista que o momento é de crise econômica e muitos trabalhadores se encontram apertados financeiramente.

“Podemos mobilizar recursos do FGTS porque são fundos privados de pessoas que têm recursos lá e estão passando dificuldades. Às vezes, a pessoa está devendo dinheiro no banco e é credor no FGTS. Por que ele não pode sacar isso e liquidar a dívida no outro lado, no outro banco? ”, disse Guedes, durante evento do banco BTG Pactual.

Quem vai ter direito ao novo saque do FGTS?

Os novos saques serão autorizados para os trabalhadores que possuem saldo positivo em suas contas do FGTS, sendo elas contas ativas (emprego atual), e contas inativas (empregos anteriores).

Qual será o valor do novo saque?

Ainda não foram definidos os valores que poderão ser sacados e como ocorrerá os repasses, mas a expectativa é que seja possível sacar entre R$ 500 a R$ 1.000. Lembrando que a liberação ainda está sendo analisada pelo Governo Federal.

De antemão, é importante ressaltar que as definições quanto aos limites de saque dependerão da disponibilidade financeira do fundo, de modo que não impacte as reservas.

Quando o novo saque será liberado?

A previsão é que a nova modalidade seja disponibilizada por meio de uma Medida Provisória (MP) que deve ser editada pelo presidente, Jair Bolsonaro, até 20 dias, segundo os integrantes da equipe econômica do governo.

Caso seja confirmada, será a terceira vez que o governo Bolsonaro autoriza saques extraordinários dos recursos do FGTS. A primeira vez ocorreu com o chamado saque imediato em 2019. Já em 2020 foi disponibilizado o saque emergencial, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Como consultar meu saldo no FGTS?

O trabalhador pode consultar o seu saldo no FGTS por meio do aplicativo FGTS, disponível para celulares Android e iOS, e pelo site da Caixa Econômica, concedido somente aos correntistas da instituição.

Veja como realizar a consulta pelo aplicativo a seguir:

Acesse o aplicativo e clique em “Entrar no aplicativo”; Quando a seguinte mensagem aparecer “FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão”; vá em “Continuar”; Informe seu CPF, e toque em “Não sou um robô”; Depois disso selecione as imagens pedidas e vá em “Verificar”, em seguida, clique em “Próximo”; Informe sua senha e clique em “Entrar”. Caso não se lembre, clique em “Recuperar senha”; O sistema solicitará que você cadastre uma conta bancária, caso não queira fazer isso, vá em “Voltar para a tela inicial”; Já na tela inicial, verifique as informações relativas às empresas onde você trabalhou; O saldo de valores da empresa atual ou da última empresa em que você trabalhou será exibida no topo da tela; é Clique sobre a primeira opção e verifique as movimentações; Para salvar as informações, clique em “Gerar extrato PDF” e salve em seu celular; Para consultar todas as empresas nas quais trabalhou, vá em “Ver todas as suas contas”; Por fim, o último depósito bancário estará informado na tela inicial, em um quadro cinza.

Vale ressaltar que a modalidade não é obrigatória, sendo assim, o trabalhador pode ou não optar por receber os valores do FGTS.