Novos moradores: Lagoa dos Dinossauros vai receber mais seis réplicas em Salvador

Mais seis réplicas devem chegar à Lagoa dos Dinossauros, em Salvador, em breve. Os novos moradores se juntam aos 14 animais de já fazem parte do espaço, como o Brachiosaurus com 15 metros de altura.

As peças foram compradas por uma rede atacadista e as bases que sustentam as obras serão confeccionadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).

De acordo com o Correio24horas, a previsão é de que as réplicas sejam entregues até o final de março para, em seguida, serem instaladas. Contudo, a Desal informou que devido à pandemia, essa demanda não é prioritária.

Bruno Reis comentou sobre o assunto.

“Os dinossauros já foram comprados pela iniciativa privada. E todos que ficam fazendo memes eu quero convidar para trazer os filhos para conhecer o novo Parque dos Dinossauros. Agora, se o menino pedir para voltar, todos vão lá nas redes sociais aplaudir o prefeito, está certo?”, brincou.

Atualmente o parque conta com 14 réplicas, sendo duas de Tiranossauro Rex, com aproximadamente cinco metros de altura e nove de comprimento cada; seis de Velociraptor; duas de Dilofossauro; uma de Dilofossauro Sinensis; uma de Braquiossauro; uma de Pteranodonte e uma de Anquilossauro.

As visitas ocorrem de segunda à sábado, no Stiep. Por conta da pandemia, é preciso agendar a visita pelo site da Lagoa dos Dinossauros. O passeio dura cerca de 30 minutos.

