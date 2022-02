Nubank abre processo seletivo exclusivo para pessoas negras

O Nubank, um dos bancos preferidos pelos brasileiros, está com inscrições abertas para o processo seletivo de pessoas negras para vagas de analista de negócios. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de fevereiro pelo site da própria empresa.

Com isso, podem concorrer pessoas que se identificam como negras que tenham habilidade analítica e noção básica de negócios e inglês. Profissionais negros em início ou em processo de transição de carreira com interesse em áreas analíticas também podem se inscrever. O Nubank também vem apresentando cada vez mais inovações para a plataforma, que faz a empresa ser muito valorizada no mercado de trabalho.

Nu Reserva Imediata

Uma das inovações do Nubank é o Nu Reserva, que consiste em uma nova opção de investimentos, para investidores com perfil conservador, aqueles que não querem correr muitos riscos em seus investimentos. Essa nova opção criada trata-se de um fundo DI, este fundo possui a maior parte dos seus ativos como títulos de renda fixa indexados pela taxa CDI.

Para realizar o primeiro investimento na plataforma, o valor inicial é de R$ 1 e com isso, sua taxa de administração é de 0,3% ao ano. Além disso, o plano possui outras características como: Renda Fixa, resgate rápido e baixo risco de investimento. Veja a seguir a explicação dessas características:

renda fixa: composto, principalmente, por títulos públicos, operações compromissadas e títulos de crédito privado;

resgate rápido: quem pedir resgate até as 12h de um dia útil receberão o valor após as 18h do mesmo dia;

baixo risco: é esperada estabilidade ou pouca volatilidade do valor investido.

De acordo com Andrés Kikuchi, líder da Nu Asset Management, o Nu Reserva Imediata é um grande passo para o Nubank em direção ao objetivo de democratizar o acesso a investimentos no país. Contudo, por se tratar de um fundo de investimentos, sua rentabilidade pode variar. Como é majoritariamente composto por títulos de renda fixa soberanos e de baixo risco de crédito, a expectativa é que a rentabilidade supere o CDI. Mesmo assim, existe a possibilidade de ele ter rendimentos abaixo do CDI ou negativos.

Detalhes do processo seletivo do Nubank

De acordo com o divulgado pelo Nubank, serão contratadas pessoas em diferentes níveis de experiência. A área de Análise de Negócios estuda dados que norteiam as decisões de negócio do Nubank. Os interessados na vaga farão um teste técnico online e depois entrevistas individuais.

O treinamento técnico de negócios será entre 22 de fevereiro e 29 de março. Na última etapa do processo, os candidatos receberão retorno sobre todo processo seletivo. O Nubank também oferecerá gratuitamente um treinamento técnico e intensivo de Negócios 100% online, conhecido como Bootcamp, para as cinco mil primeiras pessoas que se inscreverem. Um ponto de muito valor é que a empresa possui mais de 5.400 colaboradores e 33% deles são pessoas negras.

A Head de D&I e Suporte a Pessoas do Nubank, Deborah Abisaber, informou que: “No Nubank, acreditamos na vantagem competitiva de desenvolver produtos e serviços para todos os(as) brasileiros(as) e latino-americanos(as) por meio de equipes que refletem a pluralidade que encontramos no dia a dia. Esse programa complementa e faz parte de nossa estratégia de negócios visando ao impacto social positivo”.