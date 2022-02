Nubank cancela compras de usuários em 2022; entenda o motivo

Milhões de brasileiros utilizam cartão de crédito para realizarem compras, sejam elas presenciais ou virtuais. A depender da instituição financeira em que é emitida, a ferramenta pode oferecer diversas vantagens aos consumidores.

No entanto, é possível que em alguns casos o banco negue uma determinada compra sem antes consultar ao usuário. Esta é uma situação que vem sendo bastante relatadas pelos clientes do Nubank que usa o cartão de crédito da fintech.

Bloqueio compras de criptomoedas na Binance

A fim de proteger seus clientes, recentemente o Nubank passou a recusar compras de criptmoedas na Binance, considerada a maior corretora do mundo. Todavia, a decisão tem gerado reclamações e até mesmo revolta por parte dos usuários que tentam adquirir os ativos usando o cartão de crédito da instituição.

“Não consigo comprar criptomoeda na Binance, e perdi uma oportunidade única da minha vida, porque o Nubank comprou briguinha com Binance agora não passa mais lá, o que fazer? ”, declarou um cliente do banco na NuCommunity.

Outro usuário fez uma reclamação junto ao portal Reclame Aqui: “A Nubank está rejeitando meus pagamentos à Binance. Preciso de uma solução o mais rápido possível”, disse.

Réplica do Nubank

Em pronunciamento sobre os cancelamentos de compras, o Nubank informou, por meio de reposta padrão no Reclame Aqui, que a decisão de anular as transações veio após uma verificação no nicho do estabelecimento.

A fintech ressalta que uma corretora de câmbio/contratos de diferenças (CFDs)/spread betting/criptomoedas e que compras nesses estabelecimentos não condizem com a política de uso do cartão de crédito Nubank.

Para completar a sua resposta, o banco ainda acrescentou explicando a sua preocupação com os clientes, dizendo que “operações como essa podem envolver riscos aos nossos clientes. Reforçamos que o cartão de crédito Nubank não gera rendimentos ou ganhos de capital”.

Em razão disso, a instituição opta por não aceitar transações no estabelecimento em questão.