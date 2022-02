Nubank libera cartão que vai dar dinheiro de volta para os clientes

O novo cartão Nubank Ultravioleta será revestido de metal e não vai conter número. Com ele, o cliente tem direito a cashback de 1% e rendimento de até 200% do CDI, além de várias vantagens que serão oferecidas aos seus usuários MasterCard Black.

No início de fevereiro se observou que vários clientes do banco digital Nubank relataram através das redes sociais que haviam recebido o convite para aderirem a esta modalidade.

A verdade é que o novo cartão do Nubank havia sido lançado ainda em julho de 2021, sendo liberado aos poucos para mais clientes. Alguns usuários utilizaram o Twitter para dizer que eles haviam recebido o convite.

Clientes querem continuar sem pagar anuidade

Outro ponto de destaque é que a maioria dos clientes que receberam a proposta para utilizarem o Nubank Ultravioleta, não vão querer pagar a mensalidade do cartão, que neste momento tem o custo de R$ 49,90. Importante ressaltar que esses clientes não gastam o valor mínimo para serem isentos, que é de R$ 5 mil mensais.

Em relação ao cartão básico do Nubank, esse segue sem qualquer tipo de cobrança, como de qualquer taxa de anuidade ou valores mínimos para que os clientes fiquem livres de tarifas.

O Nubank foi procurado por diversos canais de comunicação para falar mais a respeito do seu novo cartão. A empresa disse que tem aumentado a medida do possível a liberação para novos clientes. Em relação aos convites do Ultravioleta, eles serão feitos tanto para os clientes que forem inscritos na lista de interesse como também para quem tem o perfil de gastos compatíveis com o cartão.

Quais serão as maiores vantagens do novo cartão do Nubank?

O Ultravioleta será o cartão MasterCard Black do Nubank. Ele vai oferecer alguns privilégios aos seus clientes, como ficar em salas VIP de aeroportos, seguro viagem, seguro de automóvel, compras e garantia estendida, além de Boingo Wi-Fi.

Além do mais, o cartão vai oferecer até 1% de cashback aos clientes em qualquer compra, sendo que o saldo renderá até 200% do CDI. O design em questão também não será muito diferente, ressaltando que o cartão não terá o nome do cliente impresso. Importante lembrar que o cartão não é feito de plástico, mas sim de metal.

Entenda por que o Ultravioleta não será gratuito ao contrário do cartão básico

Diferentemente do cartão padrão do Nubank, o Ultravioleta não será gratuito, cobrando uma mensalidade inicial de R$ 49,90. Para quem tem gastos acima de R$ 5 mil ou está com um investimento acima de R$ 150 mil na conta corrente do Nubank ou da Nu Invest, terá a possibilidade de aproveitar desde já o Ultravioleta.

Caso o cartão Ultravioleta do Nubank ainda não tenha sido liberado para você, é possível se inscrever na lista de interessados. O processo é simples, sendo preciso apenas informar alguns dos seus dados, como o CPF e e-mail.

Em pouco tempo a equipe do Nubank irá entrar em contato para lhe dar uma resposta. Por conta das vantagens que o cartão oferece, ele acaba não sendo uma linha gratuita, atendendo a princípio uma parte específica de clientes Nubank.