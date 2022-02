Nubank realiza atualização de contrato da conta e do cartão de crédito

O Nubank atualizou o contrato da conta e do cartão de crédito. Confira alguns pontos relevantes, conforme informações oficiais.

Nubank realiza atualização de contratos de conta e do cartão de crédito

De acordo com informações oficiais, o Nubank objetiva diminuir a complexidade dos serviços financeiros para devolver às pessoas o controle sobre suas finanças pessoais.

Sendo assim, a fintech ressalta que a transparência é um valor para a instituição. Por isso, o Nubank sempre disponibiliza informações sobre condições e regras dos produtos para o cliente, seja pessoa física ou jurídica. Por isso, o Nubank informa que está realizando atualizações em seus contratos de conta e do cartão de crédito. Sendo assim, é importante que o cliente tenha clareza sobre qual foi a mudança feita pela instituição.

Adequação à Resolução nº 96 do Banco Central do Brasil (BCB)

Conforme informações oficiais, o Nubank atualizou os contratos para que se alinhem à Resolução nº 96 do Banco Central do Brasil (BCB), que dispõe sobre a abertura, manutenção e encerramento de contas de pagamento.

De acordo com as informações da fintech, em ambos os contratos a instituição explica como serão tratados os dados fornecidos para abertura de conta.

Atualizações cadastrais

Além disso, o Nubank informa que incluiu uma cláusula que autoriza a instituição a solicitar a atualização de tais dados, caso seja necessário. Além disso, o Nubank informa que também incluiu a possibilidade de rescindir o contrato, caso sejam verificadas irregularidades nas informações prestadas pelo cliente, consideradas de natureza grave, nos termos da Resolução.

O Nubank informa que em seus contratos que o acesso à movimentação da sua conta, entradas e saídas, inclusive extratos e comprovantes, pode ser feito através dos canais de atendimento e aplicativos da instituição.

Entenda melhor a Resolução do Banco Central do Brasil (BCB)

A resolução BCB nº 96 do Banco Central do Brasil (BCB) dispõe sobre a abertura, manutenção e encerramento de contas de pagamento. A nova resolução, publicada em 19 de maio deste ano, revoga a Circular nº 3.680/13, que entrou em vigor em 1º de março de 2020.

Sendo assim, de forma sucinta, o documento tem o intuito de simplificar as regras impostas às Instituições Financeiras e de Pagamento em relação a exigências de documentos, informações, entre outros pontos. Uma das principais inovações trazidas pela resolução BCB nº 96 é sobre os procedimentos de abertura de conta.

É possível consultar a Resolução nº 96 no site oficial do Banco Central do Brasil (BCB). Caso tenha dúvidas sobre a atualização contratual do Nubank, entre em contato com a instituição por meio de seus canais oficiais.