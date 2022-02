Nubank volta a se tornar o banco mais valioso da América Latina

O Nubank é um banco digital muito popular e que conquistou diversos usuários devido à facilidade e inovação oferecidas pelo banco. A fintech alega que criar soluções pensadas nas necessidades reais das pessoas e oferecer um atendimento humanizado e de qualidade é fundamental para desburocratizar o sistema financeiro.

Tal forma de pensar contribuiu para o Nubank conquistar um posto importante: voltar a ser o maior banco da América latina por valor de mercado. Isso aconteceu na última quarta-feira (09/02), após rali das ações do banco digital em Nova York. O Nubank finalizou o balanço à frente do Itaú e Bradesco.

Entretanto, mesmo assim, o BTG Pactual rebaixou a recomendação de “neutra” para “venda” para as ações da fintech, em relatório divulgado nesta manhã. Neste mês, o Nubank teve a maior valorização em comparação com outras empresas brasileiras que possuem recibos de ações, ADRs, listados em NY, segundo levantamento da Economatica.

Vale ressaltar que o Nubank, apesar de ser brasileiro, possui capital aberto nos Estados Unidos, e desde o início de fevereiro a companhia vem se valorizando. Para se ter uma ideia, somente nos últimos quatro dias, as ações subiram em torno de 50%. Desde a Oferta Pública Inicial, IPO, em dezembro do ano passado, a rentabilidade é de aproximadamente 13%.

Banco mais valioso do Brasil

No balanço divulgado ontem, o Nubank alcançou o valor de mercado equivalente à US$ 47 bilhões, seguido pelo Itaú Unibanco, com US$ 42,6 bilhões, e do Bradesco, com US$34,8 bilhões. As ADRs dos dois mais tradicionais bancos brasileiros caíram 3,74% e 8,82% em NY, respectivamente, após o Bradesco divulgar seu balanço negativo do quarto trimestre de 2021.

A explicação que o BTG dá para o rebaixamento da recomendação de compra de ações para o Nubank em meio a tamanha valorização, é o fato do cenário estar sendo considerado preocupante para todos os grandes bancos, diante de aumento de concessão de crédito pessoal mais arriscado.

“Assim, com linhas de crédito emergenciais, como cartões de crédito rotativo e cheque especial, retornando aos patamares pré-covid, juntamente com sinais recentes de deterioração da qualidade dos ativos nos resultados de alguns bancos, o ciclo de crédito pode de fato piorar”, destacou o relatório.

Motivos do Nubank ser considerado a principal instituição financeira digital do país

Além do pioneirismo no ramo de bancos digitais, o Nubank tem conquistado o protagonismo no cenário também por conta da economia atrelada aos usuários que possuem uma conta aberta com o banco.

Segundo dados divulgados pela própria instituição, são mais de R$ 20 bilhões economizados pelos clientes, pura e simplesmente por realizarem transações pelo banco. Esse número pode ser acompanhado em tempo real através da página de impacto social do próprio Nubank.

Outro fator que possui um grande impacto na usabilidade do Nubank, é a simplicidade em seu uso e o fato de que o seu aplicativo é altamente intuitivo, de forma que os usuários conseguem facilmente resolver qualquer problema, mesmo sem o atendimento presencial de uma agência.

O Nubank por ser um banco que funciona de modo totalmente digital consegue oferecer serviços gratuitos, pois eles não mantêm agências físicas como os bancos tradicionais. Ao atender exclusivamente online, ele também elimina as burocracias e filas típicas dos bancos tradicionais.