Nube oferecem mais de 8.200 vagas de estágio em todo o Brasil

Foto: Reprodução



O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) está oferecendo 8.243 vagas de estágio em todas as regiões do país nessa semana. As oportunidades são para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior, nos períodos matutino ou noturno. As bolsas variam de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 conforme a vaga e a área de atuação.

Entre os cursos solicitados pelas empresas, estão: Arquitetura, Criação, Educação Física, Engenharia Elétrica, Estatística, Estética, Farmácia, Gastronomia, Hotelaria, Informática, Letras, Relações Públicas e muitos outros.