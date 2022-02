Nube tem 9.238 vagas de estágio abertas no Brasil; saiba como se inscrever

O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) tem 9.238 vagas de estágio abertas em todo o Brasil nesta semana. As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior. Também há vagas para alunos do curso técnico que devem horas de estágio.

Entre os cursos solicitados pelas empresas, estão: administração, arquitetura, comunicação, educação física, enfermagem, estatística, fonoaudiologia, letras, química e mais. As oportunidades são para os turnos matutino e noturno.

As bolsas auxílio variam de R$ 1.045,00 a R$ 2.000,00, conforme a vaga e a área de atuação.

Os interessados podem se cadastrar gratuitamente no site do Nube ou entrar em contato através do (11) 3514-9300. Os serviços para o estudante são gratuitos.

Para quem realizar o atendimento por telefone, é necessário informar o código OE, que também pode ser utilizado para busca no site do Nube.

Lista com algumas oportunidades da Nube: