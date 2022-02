Líder na criação de audiências segmentadas, a NZN oferece vagas na área de TI. A empresa, que é especializada em soluções de publicidade e comunicação on-line busca novos talentos interessados em integrar seu time, com foco em posições estratégicas.

Há chances para os cargos de desenvolvedor front end, desenvolvedor full stack, product manager, scrum master, analista de projetos, entre outros. As vagas são para atuação totalmente remota, o que significa que podem se candidatar profissionais de qualquer localidade do país.

Além dos postos para a área de TI, há oportunidades para os departamentos de Recursos Humanos e Marketing. Neste caso, as chances são para especialista de folha de pagamento, analista de marketing digital (performance) e analista de projetos.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a benefícios como Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vitta – complemento ao plano de saúde, Gympass, Auxílio creche, Auxílio home Office e Mobilidade, Happy Friday, licença parental estendida e muito mais.

A NZN se destaca, ainda, por oferecer plano de progressão de carreira, permitindo que os profissionais se planejem e desenvolvam planos de carreira dentro da própria empresa. Ainda, a empresa conta com uma estratégia de desenvolvimento, que possibilita ao funcionário utilizar um saldo em livros e cursos diversos – incluindo aqueles que eventualmente não tenham ligação com suas atividades.

Como se candidatar

Os profissionais interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/nzn para conferir a lista completa de oportunidades e cadastrar o currículo na posição desejada.

Sobre a empresa

Com mais de 20 anos de expertise, a NZN é um dos principais players para soluções de publicidade e comunicação online do mercado, sendo detentora da TecMundo, VOXEL, The BRIEF, Mega Curioso, Minha Série, Baixaki e Click Jogos, entre outros.

A empresa conta com mais de 23 milhões de usuários únicos mensais, alcançando 1 em cada 5 usuários da internet brasileira.