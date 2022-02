O Clone: Jade cai em armadilha de Said e acaba na mão de outro homem; saiba quem

Foto: Divulgação



A vida de Jade, em ‘O Clone’ não está fácil. A marroquina vai cair em um armadilha de Said (Dalton Vigh) e será entregue a um outro homem. Nos próximos capítulos, do Vale a Pena Ver de Novo, o pai de Khadija (Carla Diaz) manifestará o desejo de desistir da separação. Mas, de acordo com os costumes muçulmanos que são mostrados na novela, ele pediu o divórcio três vezes e para ter Jade de volta, será necessário que ela se case novamente.

Jade vai ter que se casar com um novo homem e ao mesmo tempo se separar do novo companheiro para ser devolvida a Said. Nesse trâmite, arquitetado pelo empresário, Jade não terá nenhum poder de escolha sobre seu destino.

Negócio entre amigos

Ainda muito apaixonado pela protagonista, Said procurará Zein (Luciano Szafir) para dar início ao casamento de fachada. “Vim te pedir para se casar com minha primeira esposa por um dia”, dirá o executivo.

“Eu me divorciei três vezes da minha primeira esposa, mas eu quero voltar atrás, e o terceiro divórcio é irrevogável. O Livro Sagrado diz que, pra me casar de novo com ela, ela tem que se casar com outro homem antes. É por um dia só. Você se casa, e no outro dia me devolve”, completa.

Zein vai achar a situação estranha, mas aceitará a proposta em nome da amizade. “Vai ser tudo muito rápido, simples. O tio Ali [Stênio Garcia] conhece um sheik de São Bernardo do Campo [Grande SP]. Ele vem, faz o casamento, não tem problema nenhum”, completará.

Sem ter nenhuma chance de se casar de verdade no futuro, Zein exigirá uma cerimônia de acordo com os costumes islâmicos. “Nunca passou pela minha cabeça a ideia de casar com ninguém, mas já que eu vou, mesmo de brincadeira, quero que seja em grande estilo. Não me tira esse gosto! Você tá me dando uma baita oportunidade: viver a festa sem ter que ficar casado.”

Said reconhecerá o grande favor do amigo e o dará o gosto de ter uma celebração pomposa.