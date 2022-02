O Clone: Leônidas se choca ao flagrar Maysa e Said em momento íntimo

O clima vai fechar nos próximos capítulos de “O Clone”. Leônidas (Reginaldo Faria) fará um flagrante daqueles em Maysa (Daniela Escobar) durante um momento íntimo da vilã com Said (Dalton Vigh).

O casal de amantes se descuidará e dará um beijão em um restaurante onde o ricaço estará com Anita (Myrian Rios), o sogro da vilã fugirá do local após ver a troca de carícias.

Chocado com o que viu, ele exigirá que o caso seja encerrado. “Amor e negócio são coisas que não combinam. Nós estamos envolvidos comercialmente com Said”, falará. “Isso não impediu seu filho que, aliás, deveria ter muito mais interessado em preservar seus negócios do que eu. Afinal de contas, o herdeiro é ele”, rebaterá Maysa.

Leônidas pedirá novamente que ela pense melhor e termine a relação. “Eu estou cansada de ser lúcida, ser comedida. Eu tô exausta do meu bom senso. Exausta de viver minha vida em função do Lucas. De ter que ser racional porque o Lucas não é, de ter que ser equilibrada”, soltará ela.

O ricaço perderá de vez a paciência com a nora e questionará o que ela pretende ganhar tendo um caso com Said. Apaixonada pelo marido da rival, ela não terá papas na língua para responder a pergunta.

“A mesma coisa que o senhor espera dos seus: carinho, compreensão, amizade, diversão, bom humor. Qualquer coisa que me faça esquecer que eu joguei metade da minha vida pela janela insistindo nesse casamento com seu filho. Se eu fazendo isso tudo faz ele ficar mal diante dos outros, ótimo. Durante muito tempo, fui eu que me senti assim. Tá na hora de ele se sentir assim um pouquinho”, finalizará.